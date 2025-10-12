¼¯»ùÅç¡¦´ÎÉÕÄ®¤Ç35¡î¡ÈºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¡É¤Ë¡Ä´ØÅì¤Ï½©¤é¤·¤¤µ¤²¹¡¡¡ÖÌÜ¹õ¤Î¤µ¤ó¤Þº×¡×¡Ö¿åÀÚ¤ê¡×3Ï¢µÙÃæÆü¤â³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È
12Æü¤ÏºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤Ï½©¤é¤·¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï¢µÙÃæÆü¤Î12Æü¡¢µÜ¾ë¡¦µ¤Àç¾Â»Ô¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿½©¤ÎÌ£³Ð¡¦¥µ¥ó¥Þ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡ÖÌÜ¹õ¤Î¤µ¤ó¤Þº×¡×¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï13ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÃêÁª¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿ÌÜ¹õ¶èÌ±1500¿Í¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Öº£Ç¯½é¥µ¥ó¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Ãº¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿©Íß¤Î½©¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï23.8ÅÙ¤È¡¢11Æü¤ÎÆüÃæ¤è¤ê6ÅÙ°Ê¾å¾å¤¬¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¼¯»ùÅç¡¦´ÎÉÕÄ®¤Ç35ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
Á´¹ñ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¹âÃÎ¡¦¤¤¤ÎÄ®¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÎÍäÀî¹ñºÝ¿åÀÚ¤êÂç²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¤òÀîÌÌ¤ËÅê¤²¤Æ¤Ï¤Í¤µ¤»¤ë¿åÀÚ¤ê¤ò1ÂÐ1¤ÎÂÐÀï·Á¼°¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä²ó¿ô¡¢Èôµ÷Î¥¤Ê¤É¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÎÆâ³°¤«¤é»²²Ã¤·¤¿Ìó150¿Í¤¬Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Ç¤Ï10·îËö¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊËßÍÙ¤êÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬²»Æ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÍÅ²øËßÍÙ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
2ÆüÌÜ¤Î13Æü¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÅ²ø¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¥¤Î¹Ô¤¯¼ê¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍÅ²ø¡Ö³¤Ë·¼ç¡×¤Ç¤·¤¿¡£
½©¤ÎÌëÄ¹¤ò³Ú¤·¤àÍÅ²øËßÍÙ¤ê¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£