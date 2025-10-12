5¹ç¾£¤Ë¿·ÊÆ¤òÀ¹¤êÊüÂê¡ª²¬»³»Ô¤ÇÃÏ¸µ»º¤Î¥³¥á¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤ÎÀ¹¤êÊüÂê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÇÀ¶È¸ø±à "¥µ¥¦¥¹¥Ó¥ì¥Ã¥¸"¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÄ¹¤¤¿Í¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀèÆ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¿Í¡Û¡Ö7»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï ¿·ÊÆ¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤Ê¤é¤Ì "¿·ÊÆ¤ÎÀ¹¤êÊüÂê" ¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÏ¸µ»º¤Î¿·ÊÆ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï770±ß¤Ç5¹ç¾£¤Ë²¬»³¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤òÀ¹¤êÊüÂê¡ª£±Ê¬´Ö¤ÎÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬1¥¥í°Ê¾å¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿·ÊÆ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1.15kg¤Î¿·ÊÆ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿»²²Ã¼Ô¡Û
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1»þ´ÖÂÔ¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡×
¡ÚÄ©Àï¤·¤¿»Ò¤É¤â¡Û
¡Ö»³¤ËÀÑ¤à¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ì¤¿¡£¡×¡Ö¤ªÆù¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¡×
¤³¤Î¿·ÊÆÀ¹¤êÊüÂê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡²ó¤ÏÍè·î¡Ê10·î¡Ë23Æü¤Ë¤Ï¡¢¸©Æî»º¤Î¥³¥á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£