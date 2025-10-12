¥³¡¼¥Ò¡¼¥é¥Ð¡¼É¬¸«¡£Æ¦¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¥®¥¢
¹ó½ë¤â½ª¤ï¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯°û¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥®¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¡£Á´¼«Æ°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼
¥³¡¼¥Ò¡¼¥é¥Ð¡¼¤Ê¸µµ»öÉ®¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼Ž¢NC-A58Ž£¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÌ¾µ¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2018Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎNC-A57¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡¤Ï¡¢¤½¤Î¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³¦·¨¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¥«¥ó¥¿¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢°û¤ß¤¿¤¤ÇÕ¿ô¤ÎÆ¦¤òÆþ¤ì¡¢¿åÍÆ´ï¤ËÇÕ¿ôÊ¬¤Î¿å¤òËþ¤¿¤·¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¥³¡¼¥¹¤òÁªÂò¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Æ¦ÈÔ¤¤ä¿å¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÊ¨Æ¤µ¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙ¤Ë¤¹¤ëÊ¨Æ½Û´Ä¡¢¾¯ÎÌ¤Î¤ªÅò¤Ë¤è¤ë¾ø¤é¤·¡¢ÃúÇ«¤ÊÃê½Ð¤Þ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëºÝ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÆ¦¤ÎÌýÊ¬¤Ç±ø¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ß¥ë¤Ï¼«Æ°Àö¾ô¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤â34.9¡ß15.2¡ß27.2cm¤È¡¢²£Éý¤¬15cmÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÀêÍ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³«Âó¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¦¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£1¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼
Ìó40ÉÃ¤Ç´°À®¡£¥Ï¥ê¥ª¤Î¤ª¼ê·Ú¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ý¥Ã¥È
ËèÄ«¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¡£Í¥²í¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤°¤Î¤Ï¾¯¡¹ÌÌÅÝ¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»þ¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢HARIO¡Ê¥Ï¥ê¥ª¡Ë¤ÎŽ¢¤ª¼ê·Ú¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ý¥Ã¥È 1stŽ£¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê1¡Á3ÇÕÍÑ¡Ë¤È¥µ¡¼¥Ð¡¼¡ÊMAX 400ml¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó»ÅÍÍ¡£¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤ªÅò¤ò°ìÅÙÃí¤°¤À¤±¤Ç¾ø¤é¤·¡¦Ãê½Ð¡¦Ç»ÅÙ¤ÎÄ´À°¤Þ¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÆÈ¼«¹½Â¤¡£ÌÌÅÝ¤Ê¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¼ê½ç¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾ø¤é¤·¤Î»þ´Ö¤ä¡¢²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤ÆÞ»¤ì¤Æ¤¤¤¿¹©Äø¤¬¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê·Ú¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£
Ãí¤®¤Ï°ìÈ¯¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤âºÇ¾®¸Â¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤äŽ¢º£Æü¤Ï³Ú¤·¤¿¤¤Ž£¤Ã¤ÆÆü¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¡£²Á³Ê¤â¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Î¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼´ï¶ñ¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìó40ÉÃ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¡£¥Ï¥ê¥ª¤Î¤ª¼ê·Ú¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ý¥Ã¥È¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤¿
²óÅ¾¤¹¤ë¤ªÅò¤Ç¡¢¥×¥í¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼Â¸½
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ë¥Á¹©¶È¤¬È¯Çä¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡ÖMC-SVD40A¡×¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¾®Ìî¸÷¤µ¤ó¤ÈÅ·ÌîÂç¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ò°ìÂæ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢²óÅ¾¤¹¤ë¥É¥ê¥Ã¥×µ¡¹½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEW WAVE¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¾®Ìî¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤òºÆ¸½¡£ÀõÀù¤ê¡ÁÃæÀù¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£·Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢Å·Ìî¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤·¤¿CLASSIC¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²óÅ¾¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íî¤Á¤ëÅòÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢MC-SVD40AŽ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é2¼ïÎà¤Î¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ°Û¤Ê¤ëÃê½Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃê½Ð¥â¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢2¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥Î¥º¥ë¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡£¤³¤ì¤ÏQOL¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¹¥¿¤âÓ¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡£¤½¤ÎÈë·í¤ÏŽ¢²óÅ¾¤¹¤ë¤ªÅòŽ£