今週の決算発表予定 ＳＨＩＦＴ、ベイカレント、イオンなど (10月14日～17日)
■10月14日～17日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●10月14日―――――――――――― 103銘柄 発表予定
<190A> コーディア [東Ｇ]
<2337> いちご [東Ｐ]
<276A> ククレブ [東Ｇ]
<2379> ディップ [東Ｐ]
<2936> ベースフード [東Ｇ]
<3086> Ｊフロント [東Ｐ] ★
<3087> ドトル日レス [東Ｐ]
<3281> ＧＬＰ [東Ｒ]
<3349> コスモス薬品 [東Ｐ] ★
<3387> クリレスＨＤ [東Ｐ]
<3608> ＴＳＩＨＤ [東Ｐ]
<3697> ＳＨＩＦＴ [東Ｐ] ★
<4176> ココナラ [東Ｇ]
<4413> ボードルア [東Ｐ]
<5246> エレメンツ [東Ｇ]
<7599> ＩＤＯＭ [東Ｐ]
<8233> 高島屋 [東Ｐ] ★
<8267> イオン [東Ｐ] ★
<8273> イズミ [東Ｐ]
<9418> ＵＮＥＸＴ [東Ｐ]
など
●10月15日―――――――――――― 115銘柄 発表予定
<1407> ウエストＨＤ [東Ｓ]
<2168> パソナＧ [東Ｐ]
<244A> グロースｘＰ [東Ｇ]
<2484> 出前館 [東Ｓ]
<2884> ヨシムラＨＤ [東Ｐ]
<3189> ＡＮＡＰＨＤ [東Ｓ]
<3479> ＴＫＰ [東Ｇ]
<3791> ＩＧポート [東Ｓ]
<3823> ＷＨＤＣ [東Ｓ] ★
<3915> テラスカイ [東Ｐ]
<3994> マネフォ [東Ｐ] ★
<4891> ティムス [東Ｇ]
<5574> ＡＢＥＪＡ [東Ｇ]
<6058> ベクトル [東Ｐ]
<6521> オキサイド [東Ｇ]
<6532> ベイカレント [東Ｐ] ★
<7352> ＴＷＯＳＴ [東Ｇ]
<7388> ＦＰパートナ [東Ｐ]
<7581> サイゼリヤ [東Ｐ]
<9602> 東宝 [東Ｐ] ★
など
●10月16日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<2972> サンケイＲＥ [東Ｒ]
<3462> 野村マスター [東Ｒ]
<3481> 菱地所物流Ｒ [東Ｒ]
●10月17日―――――――――――― 8銘柄 発表予定
<2411> ゲンダイ [東Ｓ]
<3295> ＨＵＬＩＣＲ [東Ｒ]
<3488> ザイマックス [東Ｒ]
<4929> アジュバン [東Ｓ]
<5423> 東京製鉄 [東Ｐ]
<7071> アンビスＨＤ [東証Ｐ]
<8968> 福岡リート [東Ｒ]
<8984> ハウスリート [東Ｒ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
