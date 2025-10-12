¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×±ï¤Î¿¼¤¤ÆüËÜ¤Ç¥Ä¥¢¡¼10¾¡ÌÜ
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡²£ÉÍCC¡á7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î64¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ºòÇ¯7·î¤ÎÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÆüÃæ±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥Õ¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉãÊì¤¬Åìµþºß½»¤ÇÊì¤ÏÆüËÜ°é¤Á¡£¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤ÈÆüËÜ¤È¤Î±ï¤Ï¿¼¤¤¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï9ºÐ¤Î»þ¡£ÆüËÜ¤Ë½»¤àÁÄÉãÊì¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«Â©»Ò¤òÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì²È¤ÈÆüËÜ¤Ï¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡¡º£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¥Ó¥¯¥¿¡¼¤¯¤ó¤òÈ¼¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÃÏ¤òÆ§¤à¤³¤È¤âÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°¦¤¹¤ë¹ñ¤Ç21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ2¤ÄÌÜ¤Î±É´§¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤Ï²£ÉÍ¤Ç¤âÀéÍÕ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Î»î¹ç¤Ë¤â»þ´Ö¤òºî¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò²ÈÂ²¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¡£Áá¤¯°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤ò¸Ø¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¾¡Íø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£