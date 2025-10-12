¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç½éVÆ¨¤¹¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÆü
¡¡¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯LPGAºÇ½ªÆü¤Ï12Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Î´úÃé²Ö±àGC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»24¥¢¥ó¥À¡¼¤Î264¤ÇÊÂ¤ó¤À¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¡¢2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¾Þ¶â33Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5ÀéËü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤¬ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Èª²¬Æà¼Ó¤Ï11¥¢¥ó¥À¡¼¤Î18°Ì¤Ç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï¤µ¤é¤Ë2ÂÇº¹¤Ç26°Ì¡£ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï32°Ì¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤Ï40°Ì¤À¤Ã¤¿¡£