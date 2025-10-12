MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦が日本時間12日に行われ、ブリュワーズがカブスに勝利。これでリーグ優勝決定シリーズはドジャースとブリュワーズに決まりました。

10日の試合ですでに突破を決めていたドジャース。大谷翔平選手や山本由伸投手、リリーフで輝きを放つ佐々木朗希投手らが次なるステージでブリュワーズと激突します。

ブリュワーズは、今季97勝65敗でナ・リーグ中地区を制覇。メジャー最高勝率.599を記録し、7年ぶりにリーグ優勝決定シリーズに進出しました。

投手陣では、レギュラーシーズンのチーム防御率.358がメジャー2位。17勝をあげたフレディ・ペラルタ投手や13勝のクイン・プリースター投手は20代、11勝の左腕ホセ・キンタナ投手は36歳ベテランで、ポストシーズンでも167キロを記録した怪物新人右腕ジェイコブ・ミジオロウスキー投手などがいます。

野手陣では164盗塁でメジャー2位。8人が2桁盗塁を超えて、機動力が武器です。またチーム本塁打数はドジャースの244本より78本下回り166本ですが、ポストシーズンではドジャースと並ぶ7本塁打を放つなど、打撃陣が奮闘。特に外野手のジャクソン・チョウリオ選手は打率.389、1本塁打、6打点と好調です。7月10日のドジャース戦では、サヨナラタイムリーを放ちました。

シーズンでの直接対決では、ドジャースが6戦全敗。4戦先勝の戦いは、ブリュワーズの本拠地アメリカンファミリー・フィールドで行われます。