¡Ú ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³ ¡Û ¡Ö¸½ºßX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃí°Õ´µ¯
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤Î£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³ ¡Û ¡Ö¸½ºßX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃí°Õ´µ¯
¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¸½ºßX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¡¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉüµì¤Ë¸þ¤±ÂÐ±þÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÉÔ¿³¤ÊDMÅù¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µºÜ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯Åù¤ò³«¤«¤º¡¢ºï½ü¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä ¤´Êó¹ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹!!¡×¡¦¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÉÝ¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Í¡×¡¦¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
