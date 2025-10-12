¡ÚÂçÁêËÐ¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¼è¤ê¤Î¾ò·ï¤Ï¡©¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¤¬¸«²ò¡ÖÍè¾ì½ê11¾¡¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤Î¾ò·ï¤Ï¡Ä¡£¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£°æ¹¯À¸»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ£°æ¹¯À¸¤Î¤¦¤Ã¤Á¤ã¤êÂçÁêËÐ¡×¤Ç¡¢¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¿·»°Ìò¤À¤Ã¤¿£¹·î¤Î½©¾ì½ê¤Ç£±£±¾¡¡£¿·»°Ìò¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê¡ÊÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¤Ï°ìµ¤¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Æ£°æ»á¤â¡Ö¼¡¤ÎÂç´Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ÂÀÄ¶Ó¤«¤Ê¤È¡£Íè¾ì½ê¤Í¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬Í¥¾¡¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦Âç´Ø¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Æ£°æ»á¤ÏÂç´Ø¼è¤ê¤Îà´ð½àá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ»°Ìò¤ÇÄ¾Á°£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡£¤É¤³¤Ë¤âÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î»þ¤Î¾ðÀª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤ÏÂç´Ø¤¬¶×ºù£±¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ï¤êÈÖÉÕ¾å¡¢¤â¤¦°ì¿ÍÂç´Ø¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÆþËë¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³£±£±¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡£Éé¤±±Û¤·¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¤Æ¡¢¿·»°Ìò¤Î¾ì½ê¤Ç£±£±¾¡£´ÇÔ¡£¤·¤«¤â²£¹Ë¡ÊË¾ºÎ¶¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Í¡£º£ÅÙ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´ØÏÆ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡ÊÍè¾ì½ê¤ÎÂç´Ø¼è¤ê¤Ï¡Ë¤â¤¦£±£³ÈÖ¡¢£±£²ÈÖ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£°ÂÄê¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤â»°Ìò¤Ë¾å¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÁ°Æ¬É®Æ¬¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬º£ÅÙ¡¢£±£±ÈÖ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤É¤ó¤É¤ó¿ô»ú¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÁêËÐ¤ÎÆâÍÆ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂç´Ø¾º¿Ê¤Î¾ò·ï¤òµó¤²¤¿¡£