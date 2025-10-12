¡¡´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¤ÎÃæ±ûÆ»¡¦²¼¤ê¤Ç10·î12ÆüÍ¼Êý¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬Å¾ÅÝ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¡¢°ìÉô¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃæÄÅÀî»Ô¿Àºä¤ÎÃæ±ûÆ»¡¦²¼¤ê¤Î·ÃÆá»³¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç12Æü¸á¸å4»þ20Ê¬²á¤®¡¢¡ÖÁ°¤Ç¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤¬ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ëÃ±ÆÈ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ±ûÆ»¡¦²¼¤ê¤ÇÈÓÅÄ»³ËÜIC～ÃæÄÅÀîIC¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£