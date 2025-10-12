·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬¸«¤¤¤À¤·¤¿¹¬±¿¤ÊàÎ®¤·á¤ÎÃË¡¦ÅÄÆâÞÌé¡¢ÉðÆ»´Û¤ÇÁ°ºÂ¡õ¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê
Î®¤·¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÅÄÆâÞÌé¡Ê36¡Ë¤¬12Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTOKYO FM¡¡³«¶É55¼þÇ¯¡ß¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡ÙÊüÁ÷30¼þÇ¯¡¡¶åÃÊ²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡×¤ÎÁ°ºÂ¤òÌ³¤á¤¿¡£
·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê69¡ËÈ¯°Æ¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÆâ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ì°ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1¶Ê²Î¤Ã¤¿¤éÌë¤ÎÎ®¤·¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»ý¤Á²Î¤Î¡Ö¿¼Àî¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
ÅÄÆâ¤ÏÅÔÆâ¶á¹Ù¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡¢µÒ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ²Î¤¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡£·¬ÅÄ¤¬¡ÈÎ®¤·¡É¤È¤·¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é17Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£²»³ÚÀ¤òµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æº£½Õ¡Ö¤ª¤ì¤¬1¶Ê¡¢ÌÌÅÝ¤ß¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï24Ç¯¤Î¼«¼çÀ©ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡£·¬ÅÄ¤¬¼«¤éÌ¿Ì¾¤·¤¿ºî²ÈÉ÷Ì¾µÁ¡Ö²Æê¥²ð¡×¤ÇÁ´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¿·Ï¿¡Ö¿¼Àî¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡Êproduced by¡¡²Æê¥²ð¡¡a¡¥k¡¥a KUWATA KEISUKE¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£11·î19Æü¤Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£