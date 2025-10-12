マクドナルド『三角チョコパイ』　黒＆いちごミルク味を食べ比べ！　19年目の定番と新作の実力

今年も三角チョコパイの季節がやってきました！ 2007年の初登場から今年で19年目を迎えるという、秋冬の定番スイーツ。

期間限定で登場した、定番の「黒」と新作「いちごミルク味」。さっそく、食べ比べてみました。

◆三角チョコパイ 黒（324キロカロリー）



数量限定の黒うさぎパッケージがかわいい！ 手に持つと、思っていたよりもずっしりとした重みがあります。パッケージを開けると、濃い茶色のパイ生地が現れました。

「三角チョコパイ 黒」

ひと口かじると、パリッとした表面から、何層にも重なったサクサクの生地が口の中でほろほろと崩れていきます。



中からとろりと出てきたチョコクリームは、想像どおりの濃厚な味わい。時折感じるアーモンドのカリッとした食感がいいアクセントになっていて、定番として愛される理由がわかる気がします。

温かいチョコクリームとサクサクのパイ生地の組み合わせは、寒くなってきたこの時期にぴったり。温かいうちに食べきってしまいました。

◆三角チョコパイ いちごミルク味（332キロカロリー）

こちらは白うさぎの限定パッケージで、うさぎの口がいちごの形になっているのがなんともキュート！ パッケージを開けると、ピンク色のパイ生地が登場しました。

「三角チョコパイ いちごミルク味」

かじってみて感じたのは、いちごチョコクリームの甘ずっぱさ。とちおとめを使っているということですが、ミルクのまろやかさとうまく調和しています。

そして驚いたのが、クリームの中に入っているストロベリーコーンクラッシュ。ザクザクとした食感が楽しく、とろけるクリームとのコントラストがおもしろい。黒のアーモンドとはまた違った食感で、最後まで変化を楽しめました。

ピンク色のパイ生地は見た目が華やか。全体的に甘めの仕上がりですが、いちごの酸味がうまくバランスをとっていて、思ったよりもさっぱりと食べられました。

「三角チョコパイ 黒」は、安定感のある濃厚なチョコ味。「三角チョコパイ いちごミルク味」は、甘ずっぱさとザクザク食感が楽しい一品でした。

価格は、黒が170円〜、いちごミルク味が190円〜。いちごミルク味は10月下旬までという短い期間限定なので、両方試してみたい人は急いだほうがよさそう。黒は12月下旬まで楽しめるということで、ひと足早い冬の定番として、これからしばらくお世話になりそうです。

（文＝minto）