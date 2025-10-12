◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７✕―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

レギュラーシーズン２位のＤｅＮＡが連勝で２年連続第１Ｓ突破を決めた。ＤｅＮＡが先勝して迎えた第２戦は、５―５の同点で延長戦に突入。１１回に１点を勝ち越されたが、その裏、２死から林琢真内野手の同点打に続き、蝦名達夫外野手がサヨナラ打を放ち、４時間３１分の激闘に終止符を打った。

試合後、グラウンド上で勝利監督インタビューにこたえた三浦大輔監督は「すごい試合でした。最後の最後まであきらめることなく全員で戦うことができた」と喜びのコメント。「石上も食らいついてよく塁に出て、スチールも決めた。林も全打席で良さを出してくれた。（最後は）みなさんと一緒に喜びました」と、逆転サヨナラの場面を振り返るともに、７人の投手をつぎ込んでの勝利に「（ブルペン陣は）早い回から準備してくれてますし、つないでつないで、追加点与えずにしのいだからこそ、サヨナラにつながったと思います」と、リリーフ陣の踏ん張りも讃えた。

ＤｅＮＡは１５日から敵地・甲子園で阪神とのＣＳ最終ステージに臨む。