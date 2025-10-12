¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û16ºÐ¥¢¥Þ´ä±Ê°ÉÆà¡¡¼«¸ÊºÇ¹â9°Ì¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¼¡¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¤Ë»²Àï
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Û¥ó¥ÀºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡ÅìÌ¾CC¡á3285¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼36¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÇ»Ì¸¤Î±Æ¶Á¤Ç³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¡¢»Ë¾å½é¤ÎÊÑÂ§9¥Û¡¼¥ë¡Ê1¡¢9¡¢10¡¢11¡¢14¡¢15¡¢16¡¢17¡¢18ÈÖ¡Ë¤ÎÃ»½Ì¶¥µ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÂÇº¹7°Ì¤«¤é½Ð¤¿16ºÐ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î´ä±Ê°ÉÆà¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â2Ç¯¡Ë¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Ç²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë9°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥í¡¼¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö10ÈÖ¤Î¥Ü¥®¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã»½Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¤¤¤¤½ç°Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¡¤Ï2½µ¸å¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¼¸Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëNOBUTA¡¡GROUP¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ë»²ÀïÍ½Äê¡£¡Öº£½µ¤ÏÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£