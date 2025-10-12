SVリーグ男子の大阪Bが12日、パナソニックアリーナで新体制発表会を行った。プレシーズンマッチ・愛知戦後に行われたこともあって、ファンが残って発表会に参加した。

大阪Bは新監督にロシアやカナダ代表を指揮したフィンランド人のトーマス・サムエルボ氏（49）を迎え、セッターに東京五輪で金メダルを獲ったアントワーヌ・ブリザール（31）を獲得。昨季はレギュラーシーズン1位だったものの、チャンピオンシップで敗れて年間3位に終わった雪辱を期す。

新主将となった西田有志（25）は「全員がハードワークするように、みんなのケツを叩いていきます」と宣言。「優勝という言葉よりも、一日一日を100点を与えられるように過ごせるかということ。より高みを目指すためには自分たちの準備が何より大事」とキャプテン像を語った。

サムエルボ監督も抱負として優勝という言葉は使わない。「今から（チャンピオンシップが終わる）来年の5月のことは誰にも分からない。これからの試合のことを話すのはつまらない。どのチームもみんな“勝ちたい”と思っているのだから」と笑った。

だが、久保田剛代表（57）は明確に今季の目標として「SVリーグ制覇」と12月にブラジルで行われる「世界クラブ選手権優勝」を掲げた。観客動員は10万人達成が目標。昨季のSV男子ではサントリー（10万4380人）と東京GB（10万1888人）が達成。7万8890人だった大阪Bだが、難しい数字ではない。開幕節（24日、25日）を大阪から離れてサントリーとジーライオン・アリーナ神戸で戦う。パナソニックアリーナを少なくする苦渋の決断をファンを前に説明した。

多くの観客動員が見込める新アリーナ構想についても久保田代表は「2028年にはと考えていたが難しい状況。30年にSVリーグのレギュレーションが5000人収容の会場が条件になるので、それに合わせる方向です」と後退したことを明かした。チームが優勝争いを続けていくことで新アリーナへの議論を高めていきたい考えだ。