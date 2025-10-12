ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ö¤Õ¤é¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡·ãÀï¤ËÆ¬¥¯¥é¥¯¥é¤â¶»Ç®¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡¡þCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡½£´¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬µÕÅ¾¤ÇCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î±¦±Û¤¨2ÅÀÂÇ¤ÇµÕÅ¾¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤â»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤Õ¤é¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡×¤È¡¢·ãÀï¤ËÆ¬¤ò¥¯¥é¥¯¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾Ð´é¤ÏËº¤ì¤º¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¡¢º£ÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ï¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÆÍÇË¡£¡Ö±Ä¶ÈÅª¤Ë¤ÏÌÀÆü¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖµîÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤Ã¤Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Í¡¢°ìÈÖ¶¯¤¤µ¤»ý¤Á»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¿®Íê¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£