「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」…いきなり切なすぎ 高校卒業式の日に交際開始→進学・遠恋で“限界” 『すべ恋』第1話あらすじ
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）が、きょう12日に放送スタートする。
【第1話ショット多数】『すべ恋』男女8人の恋が動き出す 西颯（藤原丈一郎）と真央の妹の大崎莉津（本田望結）
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく。
由宇は神戸、真央は東京と、異なる美大へ進学後、遠距離恋愛になり、2ヶ月に一度会える幸せを噛みしめていた。しかし、なかなか会えない寂しさはやがて由宇の心を蝕み…。真央と一緒にいるためにした由宇のある決断が、2人の間に亀裂を生む。
■第1話：遠距離恋愛 あらすじ
都立高校に通う羽沢由宇（葵わかな）はある日、校舎の壁一面に無心でチョーク画を描く大崎真央（神尾楓珠）に出会う。真央が描く絵に、真剣な眼差しに、そして惜しげもなくその絵をホースで洗い流し、屈託のない笑顔を浮かべる真央のすべてに、由宇は「運命の恋」を信じるほど、心を奪われる。
真央の影響で絵を描き始めた由宇は、その楽しさを知り、努力家の一面を発揮してメキメキと上達。好きなことに打ち込み世界を広げていく由宇は、真央にとってもいつしか特別な存在となる。
やがて迎えた卒業式の日、ようやく互いの気持ちを伝え合った2人は晴れて恋人同士になるが、由宇は神戸の美大への進学が決まっていた。そばにいられないことに不安を感じつつも、真央のある言葉に背中を押され、由宇は新しい生活に一歩を踏み出す。
神戸と東京の遠距離恋愛中の2人が会えるのは、2ヶ月に一度。由宇は寂しさを抱えながらも、真央の愛に支えられ、いつかアートカフェを開くという真央の夢に自分の未来を重ねることで、1人暮らしの日々を乗り越えていく。しかし3年後、就職活動と卒業制作に追われ、会う頻度が減ってしまったことに限界を感じた由宇は、真央のそばにいたいがあまり、ある選択をしてしまい…。
そんな2人の知らない時間と場所で、真央の幼馴染の西颯（藤原丈一郎）と真央の妹の大崎莉津（本田望結）、由宇と真央の母校に通う高校生の蒼（山下幸輝）と沙知（大塚萌香）、仕事で忙しい日々を送る野北駿太郎（白洲迅）と宮内郁子（市川由衣）の人生が絡み合い、それぞれの運命が動き始めていた…。
