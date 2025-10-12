Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÉ÷23¹æ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ëÅìµþ¡¦È¬¾æÅç¤Ç¤Ï¡¢3ÆüÁ°¤Ë¼õ¤±¤¿ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬º£¤âÂ³¤¯Ãæ¡¢È÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

È¬¾æÅç¤Ç¤Ï¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊË½É÷¤ÈÂç±«¤«¤é¤ª¤è¤½3Æü¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½»Ì±¤é¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12Æü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂçÍá¾ì¤¬³«Êü¤µ¤ì¡¢340¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¿æ¤­½Ð¤·¤Ç¤ªÊÛÅö¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤Ê¤Ê¤¤¤í¡¡»ý´Ý¤µ¤ó
¡Ö¤ªÊÆ¤Ï75¹ç¡¢¹ç·×¤Ç¿æ¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ç¤¹¤È¤«¡£¤ä¤Ï¤êÅçÌ±¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÅ¹¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¡Ê¤·¤¿¤¤¡Ë¡×

Ä®¤Ï6¤«½ê¤ÎÈòÆñ½ê¤ò³«Àß¤·¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¤Î´í¸±À­¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£