ÄäÀïÈ¯¸ú¤«¤é2Æü¡¡¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ä¥¬¥¶ÃÏ¶è¶á¹Ù¤«¤éÃæ·Ñ
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤Æ´Ý2Æü¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¡£¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÄ®¥¹¥Ç¥í¥Ã¥È¤«¤éº´Æ£µ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÇÂ¿¤¯¤Î·úÊª¤¬¤¬¤ì¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹¶·â¤Ë¤è¤ë¹õ¤¤±ì¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄäÀï¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ù±çÊª»ñ¤ÎÇÛµë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©ÎÁ¤Ê¤É¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Â³¡¹¤È¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤À¤±¤Ç400Âæ¤Ë¾å¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¡¢ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Î½»Ì±¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²È¤¬Á´¤Æ²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¤Ê¤É¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤Î²òÊü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢13ÆüÄ«¤Ë¿Í¼Á¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¡¹¤Ï¤½¤ì¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¡¢¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¤Ï¿Í¼Á²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬²¿ÅÙ¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤Ï¡¢¤½¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿Í¼Á¤Îµ¢´Ô¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÃæ¤¬´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼Á²òÊü¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç»Ä¤ê24»þ´Ö¡£¿Í¼Á48¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»à¼Ô¤â¤¤¤Æ¡¢°äÂÎ¤Î½êºß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¹ç°ÕÄÌ¤ê°ú¤ÅÏ¤·¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£