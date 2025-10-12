DeNA¤¬11²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡¡¥µ¥è¥Ê¥é¤Çµð¿Í¤ò¤ä¤Ö¤êCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð·è¤á¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA7¡ß-6µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤Ïµð¿Í¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¤òÀ©¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Ï½é²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤«¤éÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Ë¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¤¤¤Ê¤ê5ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¥¦¥é¡¢µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ò¹¶¤á¤ë¤Èº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¤ÈÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤Î3¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï2²ó¤ÇÁá¤¯¤â¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤ò¹ß¤í¤·¡¢ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ÀÐÅÄÅê¼ê¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤È6²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿Ê¿ÎÉ·ýÂÀÏºÅê¼ê¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈï°ÂÂÇ1¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£8²ó¤Ï°ËÀªÂçÌ´Åê¼ê¤¬»°¼ÔËÞÂà¡¢9²ó¤Ï¿¹¸¶¹¯Ê¿Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹10²ó¡£º´¡¹ÌÚÀéÈ»Åê¼ê¤¬ ÀèÆ¬¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ï·É±ó¤·1ÎÝ2ÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ò¥»¥«¥ó¥É¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë»ÅÎ±¤áÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·11²ó¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤Ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥È¤ä¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤Ç1ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¥¦¥é¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÀÐ¾åÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÎÓÂö¿¿Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤ÁÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤â¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂ³¤¡¢1ÎÝ3ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤ÇÂè2Àï¤òÀ©¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£