ハリセンボンの近藤春菜が、チョコレートプラネット・長田庄平とパンサー・向井慧のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に出演した。

近藤はルノーの新型ＣＡＰＴＵＲでのドライブ企画に参加。車中で向井から「春菜さん、結構何台も乗ってますよね」と話を振られ、自身の愛車遍歴を語り出した。

「初めて自分で買った車」がフォルクスワーゲンのビートルで、その後、日産のＪＵＫＥを購入。その後レクサスのＮＸと、アウディのオープンカー、ＴＴロードスターを所有していたという。

そして「めちゃめちゃ好きだった」アウディを買い替えた理由を説明。「２シータ−だったから、ガンバレルーヤとかと一緒に帰るときに２人を乗せられないのよ。ガンバレルーヤは２人で一つだから、５人乗れるヤツに（買い替えた）」と語った。

向井から「ガンバレルーヤの送迎用なんすか？」とツッコまれると、「一緒に帰りたいのに、ツーシーターだから、一人を選ばないといけない。大好きだけど、みんなで乗れる車にしようと」と説明。さらに現在、新たな車購入を計画しているといい、「後ろをもう少し広くしたいなって、人を乗せるのに。人と車乗っているのがすごい好きなのよ」と、こだわりを語っていた。

近藤は２０２３年８月１４日に自身のインスタグラムで、２人乗りから５人乗りに買い替えた車内を公開。ガンバレルーヤの２人との笑顔の写真を掲載している。