「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

巨人が逆転サヨナラ負けを喫して２連敗。ファイナルＳ進出を逃した。

先手を取りながらも、エースの乱調で同点に追いつかれた。後が無い状況で、打線は立ち上がりから猛攻を見せる。今ＣＳ初出場初スタメンとなった１番・佐々木が、ＤｅＮＡ先発・ジャクソンから右翼への先頭打者弾を放ち先制。さらに２死一、二塁で、中山の右翼席へたたき込む３ランなどで計５点を奪った。

だが、大量援護を受けた先発・戸郷がぴりっとしない。１死二塁から佐野に甘く入った直球を捉えられての２ランを被弾。そして２死一、二塁となって石上に左翼ポール際へ運ぶ３ランを打たれ、瞬く間に５点のリードをはき出した。戸郷は３回６安打５失点で無念の降板となった。

初回だけで両軍合計４本の本塁打が飛び出す３９分間の攻防。巨人も四回以降は細かい継投を見せ、同点の七回１死一塁でセットアッパー・大勢、八回１死一、三塁では守護神のマルティネスを投入するなどして失点を防ぎ、好調のＤｅＮＡ打線の勢いを止め、勝ち越し点を与えない粘りを見せた。

延長十一回には佐々木の適時内野安打で勝ち越したが、直後に林に同点の左前適時打を許すと、続く蝦名にサヨナラ打を浴びた。