【北京＝照沼亮介】中国商務省は１２日、トランプ米大統領が中国に１００％の追加関税を課すと表明したことに対し、対抗措置の発動を示唆する談話を発表した。

商務省は「高関税でどう喝するようなやり方は中国との正しいつきあい方ではない」と米国を批判し、「我々は戦いを望まないが、恐れもしない」と徹底抗戦の構えを強調した。

トランプ氏が非難するレアアース（希土類）関連の輸出規制については「世界情勢は不安定で軍事紛争が頻発している。世界平和を守るため、法律に基づき輸出管理を行っている」と主張した。民生・軍事両面で利用できる「デュアルユース品目」規制の一環だとの考えを改めて示したものだ。

中国新華社通信によると、両国が９月中旬にスペインの首都マドリードで貿易問題を巡る閣僚級協議を行った際、出席した何立峰（フォーリーフォン）副首相は「中国の正当な権利と利益を守る決意は揺らがない」と述べ、中国に対する輸出規制を速やかに緩和するよう求めていた。しかし、米国は協議後も輸出制限を拡大するなど対中姿勢に変化はなく、対立の激化につながったとみられる。