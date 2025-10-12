１２日のテレビ朝日「ビートたけしのＴＶタックル」では、自民党の高市早苗総裁がテーマとなった。

冒頭の過去映像に騒然。高市氏の過去を振り返る中で、２９歳の時に当時タレントだった２２歳の蓮舫と共演する姿などが流された。

２００６年の同番組では、ハマコーの愛称で知られた浜田幸一氏とやり取り。浜田氏に「いまなんの役やってんの？」と聞かれた４５歳の高市氏は「情報調査局長です！」と回答。浜田氏に「そんなのより安全保障局長やった方がいいよ」と言われると「でも、情報調査局長も美人スパイとして非常に重要なポスト」とカウンターし、スタジオは爆笑。大笑いした浜田氏が「橋本龍太郎に聞かせてやりたいよ」とオチをつけた。

ネットでも話題となり、Ｘでは「昔の高市早苗さんが出てるＶＴＲにハマコーさんが出てた、、いいな、今も見たい」「ＴＶタックルで高市早苗の若い頃の映像が出ていて貴重なものだった 蓮舫と共演していた時もあったのね」「ＴＶタックル見てたらハマコーが出てきた」「ＴＶタックルは高市早苗氏の若い頃の映像が沢山出て面白かった。誰かが対中政策の考え方が夫婦間で正反対である事は聞いた記憶があったけど、高市氏の事だったのか」などの声が並んだ。