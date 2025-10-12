SixTONES田中樹、同期・中島健人は「人生アイドルに捧げてる」「ずっとかっこいい」尊敬語る
【モデルプレス＝2025/10/12】SixTONESの田中樹と高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が、11日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。歌手・俳優の中島健人への尊敬を明かす場面があった。
【写真】田中樹「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
この日、田中が「ケンティーがきます。田中樹の同期！同期男がきます」と10月15日のゲストが中島であることを紹介。デビュー前に所属していたジュニア内ユニット・B.I.Shadowに入っていた高地は、中島が「やっぱね、昔から生粋の“アイドル”だったな」「ジュニアの中でも飛び抜けてたよね」と中島が当時からアイドルらしさ全開だったと振り返った。また「よく渋谷で仕事した帰りとかって、渋谷のセンター街を歩いて帰る。あいつマスクとか何にもしないで、堂々と真ん中を歩く。（顔）丸出しで」と中島は素顔をどんなときにも見せていたと回顧。当時中島が「なあ高地わかるか？ここを歩くときに、全員が振り向く人間にならないと俺らはダメなんだよ」と言っていたとも明かし、「マジでね、ケンティーだね」と当時からの中島への尊敬を明かした。
一方田中は、中島とは「同期で。（菊池）風磨とかと遊んでて。連絡先とか知ってて、同期だから入所日にちょっとLINEしたりするような仲だった」と口に。しかし自身が「アイドルっぽいのを照れて恥ずかしがる10代だった」ゆえ中島の言動については「恥ずかしいなあいつ」と感じていたと告白。しかし年月を経て「今だから思うんだけど、あいつマジですごい。あいつの凄さが年々わかってくる」とも付け加え「今振り返ると10代の頃の中島健人ですら、俺敵わない」「（中島は）中島健人という人生アイドルに捧げてるんだな」「ずっとかっこいい」と尊敬をしみじみと語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】田中樹「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
◆高地優吾、中島健人のジュニア時代の名言告白
この日、田中が「ケンティーがきます。田中樹の同期！同期男がきます」と10月15日のゲストが中島であることを紹介。デビュー前に所属していたジュニア内ユニット・B.I.Shadowに入っていた高地は、中島が「やっぱね、昔から生粋の“アイドル”だったな」「ジュニアの中でも飛び抜けてたよね」と中島が当時からアイドルらしさ全開だったと振り返った。また「よく渋谷で仕事した帰りとかって、渋谷のセンター街を歩いて帰る。あいつマスクとか何にもしないで、堂々と真ん中を歩く。（顔）丸出しで」と中島は素顔をどんなときにも見せていたと回顧。当時中島が「なあ高地わかるか？ここを歩くときに、全員が振り向く人間にならないと俺らはダメなんだよ」と言っていたとも明かし、「マジでね、ケンティーだね」と当時からの中島への尊敬を明かした。
◆田中樹、中島健人への尊敬語る
一方田中は、中島とは「同期で。（菊池）風磨とかと遊んでて。連絡先とか知ってて、同期だから入所日にちょっとLINEしたりするような仲だった」と口に。しかし自身が「アイドルっぽいのを照れて恥ずかしがる10代だった」ゆえ中島の言動については「恥ずかしいなあいつ」と感じていたと告白。しかし年月を経て「今だから思うんだけど、あいつマジですごい。あいつの凄さが年々わかってくる」とも付け加え「今振り返ると10代の頃の中島健人ですら、俺敵わない」「（中島は）中島健人という人生アイドルに捧げてるんだな」「ずっとかっこいい」と尊敬をしみじみと語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】