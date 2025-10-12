HANA・MOMOKA、ちゃんみなからの言葉受けハマったこと告白「週3、4くらいで…」【ZOZOFES】
【モデルプレス＝2025/10/12】7⼈組ガールズグループ・HANAが12日、神奈川・K アリーナ横浜にて開催のファッションと⾳楽が交差するスペシャルイベント「ZOZOFES」に出演。パフォーマンスを披露する前に報道陣の囲み取材に応じ、意気込みを語った。
【写真】HANA、美スタイル際立つ肌見せ衣装姿
「この秋をどんな秋にしたい？」と尋ねられると、MAHINAは「ボディメイクの秋」と回答。「最近みんなけっこう筋トレをしたりジムに行ったりしているのですが、これから先色々なツアーとかあると思いますのでそれに向けて体力づくりをしていきたいと思っています」と続けた。
NAOKOは「私は散歩が好きで、散歩の秋です」とにっこり。YURIは「服集めの秋にしたいです。最近ずっと“これがほしい、これがほしい”とお洋服を見ているので、たくさん集められたらなと思います」と期待に胸を膨らませた。
CHIKAが「レイヤードファッションの秋です。重ね着ってすごく難しいのですが、それができる季節だなと思いますので、たくさん挑戦していきたいです」と目を輝かせると、KOHARUは“食欲の秋”といい「本当にそれしか頭にないのですが…夜食の秋ということにしようかな」と話、毎日美味しい夜食を食べていることをファンに伝えたいと口にした。
JISOOは「掃除の秋です。風が涼しくて、すごく気持ちがいいです。窓をバアッと開けて掃除をすることができるようになったので、最近頑張って掃除をしています」と日々取り組んでいることを紹介。MOMOKAは「運動の秋」といい、プロデューサーのちゃんみなから「みんなボディメイク、頑張ってみようか」と声を掛けられたエピソードを明かし、「結構筋トレをしているのですが、ハマっちゃって、週3、4くらいでジムに行ってけっこう鍛えているので、このままムッキムキになりたいなと思います」と目を輝かせた。
パフォーマンスへの意気込みを尋ねられると、CHIKAは、音楽に関しては楽曲を通してたくさんのことを伝えてきているといい、ファッションに関しては「ありのままの自分を愛し、自分が着たい服を着て、なりたい自分になること」を訴えていきたいと意気込みを語った。
ZOZOFESは、ZOZOTOWNが誕生した2004年と現在をつなぐ「Y2K」をテーマに、これまでの感謝を込めて開催する、ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント。DAY1にはHANAのほか、Ryosuke Yamada（山田涼介）、超特急が、DAY2にはLE SSERAFIM（ルセラフィム）、YOASOBI（ヨアソビ）が出演。総勢5組のアーティストとともに、ZOZOTOWNの企業理念である「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を体現し、20年間の感謝をファッションと音楽に乗せて届ける。（modelpress編集部）
◆HANA、この秋やりたいこと明かす
◆「ZOZOFES」2日間開催 総勢5組のアーティスト出演
