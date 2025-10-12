¸ÞÎØ½÷²¦¤Îºù°æ¤Ä¤°¤ß¡¢Éüµ¢ÀïV¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò57¥¥íµé
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò57¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Îºù°æ¤Ä¤°¤ß¡Ê°é±ÑÂç½õ¼ê¡Ë¤¬12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¤Ç3»î¹ç¤òÀ©¤·¡¢Æ±¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¤òÍ¥¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï»ý¤Ä¤Ù¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¹Í¤¨²á¤®¤º¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Îºù°æ¤Ï4·î¤«¤é¹âÃÎÂçÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡ÖÊÙ¶¯¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò62¥¥íµé²¦¼Ô¤Î¹±Â¼Í§¹á»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï59¥¥íµé¤Çº£Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¸åºÇ½é¤Î¼ÂÀï¤ËÎ×¤ß¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£