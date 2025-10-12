MLBのポストシーズンは日本時間12日、ナ・リーグ地区シリーズ第5戦が行われました。

2勝2敗で迎えた運命の一戦は、ブリュワーズが3本のソロホームランが飛び出し、カブスを3−1で撃破。2018年以来7年ぶりのリーグ優勝決定シリーズに進出が決まりました。すでにドジャースがフィリーズに3勝1敗で地区シリーズを突破。2年連続ワールドチャンピオンを目指すドジャースは、今季対戦成績6戦全敗の天敵ブリュワーズと日本時間14日から4勝先取の戦いが始まります。

敗れたカブスは、4番の鈴木誠也選手が怪物新人ジェイコブ・ミジオロウスキー投手の163キロを右中間スタンドへ運び、ポストシーズン3本目のアーチを記録。チームはこの1得点のみでした。また今永昇太投手は出番なく、敗退となりました。

日本時間13日はア・リーグ優勝決定シリーズの初戦が開催。ブルージェイズが本拠地ロジャース・センターにマリナーズを迎えます。マリナーズは2001年以来24年ぶりで、初のワールドシリーズ進出を目指します。

▽地区シリーズ結果

【ア・リーグ】

〈第1戦〉

ブルージェイズ 10−1 ヤンキース

タイガース 3−2 マリナーズ

〈第2戦〉

ブルージェイズ 13−7 ヤンキース

マリナーズ 3−2 タイガース

〈第3戦〉

ヤンキース 9−6 ブルージェイズ

マリナーズ 8−4 タイガース

〈第4戦〉

ブルージェイズ 5−2 ヤンキース

タイガース 9−3 マリナーズ

〈第5戦〉

マリナーズ 3×−2 タイガース

【ナ・リーグ】

〈第1戦〉

ブリュワーズ 9−3 カブス

ドジャース 5−3 フィリーズ

〈第2戦〉

ブリュワーズ 7−3 カブス

ドジャース 4−3 フィリーズ

〈第3戦〉

カブス 4−3 ブリュワーズ

フィリーズ 8−2 ドジャース

〈第4戦〉

カブス 6−0 ブリュワーズ

ドジャース 2×−1 フィリーズ

〈第5戦〉ブリュワーズ 3−1 カブス