【MLBポストシーズン】リーグ優勝決定シリーズ進出の4チームが決定 大谷翔平らドジャースはブリュワーズと激突 13日はブルージェイズとマリナーズが初戦へ
MLBのポストシーズンは日本時間12日、ナ・リーグ地区シリーズ第5戦が行われました。
2勝2敗で迎えた運命の一戦は、ブリュワーズが3本のソロホームランが飛び出し、カブスを3−1で撃破。2018年以来7年ぶりのリーグ優勝決定シリーズに進出が決まりました。すでにドジャースがフィリーズに3勝1敗で地区シリーズを突破。2年連続ワールドチャンピオンを目指すドジャースは、今季対戦成績6戦全敗の天敵ブリュワーズと日本時間14日から4勝先取の戦いが始まります。
敗れたカブスは、4番の鈴木誠也選手が怪物新人ジェイコブ・ミジオロウスキー投手の163キロを右中間スタンドへ運び、ポストシーズン3本目のアーチを記録。チームはこの1得点のみでした。また今永昇太投手は出番なく、敗退となりました。
日本時間13日はア・リーグ優勝決定シリーズの初戦が開催。ブルージェイズが本拠地ロジャース・センターにマリナーズを迎えます。マリナーズは2001年以来24年ぶりで、初のワールドシリーズ進出を目指します。
▽地区シリーズ結果
【ア・リーグ】
〈第1戦〉
ブルージェイズ 10−1 ヤンキース
タイガース 3−2 マリナーズ
〈第2戦〉
ブルージェイズ 13−7 ヤンキース
マリナーズ 3−2 タイガース
〈第3戦〉
ヤンキース 9−6 ブルージェイズ
マリナーズ 8−4 タイガース
〈第4戦〉
ブルージェイズ 5−2 ヤンキース
タイガース 9−3 マリナーズ
〈第5戦〉
マリナーズ 3×−2 タイガース
【ナ・リーグ】
〈第1戦〉
ブリュワーズ 9−3 カブス
ドジャース 5−3 フィリーズ
〈第2戦〉
ブリュワーズ 7−3 カブス
ドジャース 4−3 フィリーズ
〈第3戦〉
カブス 4−3 ブリュワーズ
フィリーズ 8−2 ドジャース
〈第4戦〉
カブス 6−0 ブリュワーズ
ドジャース 2×−1 フィリーズ
ブリュワーズ 3−1 カブス