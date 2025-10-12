新宿に『ONE PIECE』公式旗艦店オープンへ！ ショップ限定のオリジナル商品約500点も用意
人気作品『ONE PIECE』の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」が、12月5日（金）から、東京・新宿にある新宿マルイ本館4階にオープンする。
【写真】魅力的なグッズが勢ぞろい！ 展開アイテムの一部紹介
■多彩な商品ラインナップを展開
今回バンダイナムコグループが手掛けオープンする「ONE PIECE BASE SHOP」は、原作漫画、アニメ、実写版など『ONE PIECE』にまつわるすべてを扱い、この場所でしか手に入れることができないオリジナル商品や特別な体験を提供する公式旗艦店。
ブルーを基調にした施設内は、複数のエリアに分かれルフィが冒険してきた島々を彷彿とさせており、まさにひとつなぎの大秘宝をめぐる大冒険や新しい発見を体験できる『ONE PIECE』ファンのための聖地となっている。
また、12月に発売する約800点のアイテムのうち約500点は本ショップのために開発した、ここでしか手に入れることができないオリジナル商品。今後も継続的に新商品を投入し、多彩な商品ラインナップを展開する予定だ。
なお、オープンから当面の間は混雑緩和のため、抽選による“事前予約制”を実施。予約ならびに抽選申し込みには「ONE PIECE BASE」アプリ上での“BASE CREW”アカウントの登録が必須なため、事前の確認が必要となる。
【写真】魅力的なグッズが勢ぞろい！ 展開アイテムの一部紹介
■多彩な商品ラインナップを展開
今回バンダイナムコグループが手掛けオープンする「ONE PIECE BASE SHOP」は、原作漫画、アニメ、実写版など『ONE PIECE』にまつわるすべてを扱い、この場所でしか手に入れることができないオリジナル商品や特別な体験を提供する公式旗艦店。
また、12月に発売する約800点のアイテムのうち約500点は本ショップのために開発した、ここでしか手に入れることができないオリジナル商品。今後も継続的に新商品を投入し、多彩な商品ラインナップを展開する予定だ。
なお、オープンから当面の間は混雑緩和のため、抽選による“事前予約制”を実施。予約ならびに抽選申し込みには「ONE PIECE BASE」アプリ上での“BASE CREW”アカウントの登録が必須なため、事前の確認が必要となる。