¡¡¡ÖASAYAN¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î´ë²è¡ÖÃË»Ò¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×½Ð¿È¥Ç¥å¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£@taeashida¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°²ÅÄÂ¿·Ã¤µ¤ó¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖTAE ASHIDA SPRING SUMMER COLLECTION 2026¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ç¥å¥ª¡ÖCHEMISTRY(¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼)¡×¤ÎÀîÈªÍ×(46)¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿ÀîÈª¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶âÈ±¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¡¼¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇú¥¤¥±¤¹¤®¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó?!¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤º¤Ã¤È¸«¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡Ä¡×¡Ö¤ï¡Á¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£