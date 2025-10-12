²Æ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿²Æì¾°³Ø¤¬²ÆìÂç²ñÍ¥¾¡¡¡3Åê¼ê¤ÎÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ï¿·³ÀÍ¸¾¤¬ÍÞ¤¨¤ÇÄù¤á¤ë¡Ú¶å½£¤Î¹â¹»Ìîµå½©µ¨Âç²ñ¡Û
¡¡Âè157²ó¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»Ìîµå¤ÎÃÏ¶èÂç²ñ·è¾¡¤¬³Æ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤¬ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò4¡½0¤ÇÇË¤êºò½©°ÊÍè2µ¨¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²Æì¾°³Ø¤ÏÁ°È¾¤Ë4ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÅÄ¾ìÅµÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬4²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ñÁÊ¿Ì¾Ëãµ®¿Í¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢¿·³ÀÍ¸¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤È¤Ä¤Ê¤°Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Âç²ñ¤Ï¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ë11¡½4¤ÇÂç¾¡¤·¡¢2021Ç¯½©°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
·§ËÜÂç²ñ¤Ï·§ËÜ¹©¡¢ÂçÊ¬Âç²ñ¤ÏÌÀË¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£Ä¹ºêÂç²ñ·è¾¡¤Ï13Æü¤Ëº´À¤ÊÝ»ÔÁí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Íè½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»Ìîµå¤Ï10·î25Æü¤«¤é7Æü´Ö¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤ÈSOKKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡³Æ¸©¤ÎÂåÉ½¹»
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê
º´²ì¡¡¡¡¡ÅâÄÅ¾¦¡¡¢Î¶Ã«
·§ËÜ¡¡¡¡¡·§ËÜ¹©¡¡¢ÍÌÀ
ÂçÊ¬¡¡¡¡¡ÌÀË¡¡¢µÏÃÛ
µÜºê¡¡¡¡¡¾®ÎÓÀ¾¡¡¢µÜºê³Ø±à
¼¯»ùÅç¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡¡¢½Ð¿åÃæ±û
²Æì¡¡¡¡¡²Æì¾°³Ø¡¡¢ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹
Ä¹ºê¡¡¡¡Ä¹ºêÆüÂç¡¡Ä¹ºêÀ¾¡Ê13Æü¤Ë·è¾¡¡Ë