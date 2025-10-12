¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ À¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¡¡¸øÌÀÅÞÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚÈò¤±¤ë¡¡¹Åç
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤¬³«¤¤¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç°§»¢¤ËÎ©¤Ã¤¿µÄ°÷¤é¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ ÍÂ¼¼£»ÒÁíÌ³²ñÄ¹¡Ö·Ú¡¹¤·¤¯¸ý¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡¢Ê¬¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤´Î»²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÎÍÂ¼ÁíÌ³²ñÄ¹¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÎÊ¿¸ý²ñÄ¹¤â°§»¢¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ Ê¿¸ý ÍÎ²ñÄ¹¡Öº¤¤Ã¤¿¤Ê¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏ°èÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤½¤³¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Ãæ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏ¸µµÄ°÷¡¢»Ù±ç¼Ô¤éÌó£±£²£°£°¿Í¤¬»²²Ã¡¢²ñÈñ¤Ï£²Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£