◇パCSファーストステージ第2戦 オリックス4−5日本ハム（2025年10月12日 エスコンF）

オリックスの山岡泰輔投手（30）が12日、チームがCS敗退し今季終了したことを受け、取材に答えた。

山岡は今季、出場選手登録日数が7年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たしていたが、FA権については「ここから考えていきたい。まずはオリックスの話を聞きたい」と言及。権利を行使するかどうかについては「まだ何も進んでない。終わったばっかりなんで」と、未定であることを口にした。

チームはこの日「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S）第2戦で日本ハム戦に敗れ、敗退が決定。山岡の登板はなかった。

以下、本人との一問一答から。

―今季が終わって

「中継ぎ1本でやらさせてもらって、すごくいろんな経験できた。最初出遅れたが、40試合投げさせてもらって、本当にいろんな経験させてもらったシーンだったなと思います」

―FA権については

「今も本当にCS突破して、日本一になるってことだけ考えていたので。今の今ではちょっとあれですけど、本当にそこを取れたってのはうれしいことですし、ここから考えていきたい。まずはオリックスの話を聞きたいと思います」

―オリックスにいろんな思いも

「それはもちろん。もちろんあります。終わったばっかりなので、全然そこを考えてはいない。今からかなと」

―行使するかどうかも含めて

「はい。まだ何も進んでないというか、終わったばっかりなので」

―先発したいなどの希望は

「それは特にはないです。はい。チームでやれって言われたところで、全うしていきたいなっていう気持ちです」