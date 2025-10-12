オリ山岡 取得のFA権について言及「まずはオリックスの話を」行使するかどうかは未定【一問一答】
◇パCSファーストステージ第2戦 オリックス4−5日本ハム（2025年10月12日 エスコンF）
オリックスの山岡泰輔投手（30）が12日、チームがCS敗退し今季終了したことを受け、取材に答えた。
山岡は今季、出場選手登録日数が7年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たしていたが、FA権については「ここから考えていきたい。まずはオリックスの話を聞きたい」と言及。権利を行使するかどうかについては「まだ何も進んでない。終わったばっかりなんで」と、未定であることを口にした。
チームはこの日「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S）第2戦で日本ハム戦に敗れ、敗退が決定。山岡の登板はなかった。
以下、本人との一問一答から。
―今季が終わって
「中継ぎ1本でやらさせてもらって、すごくいろんな経験できた。最初出遅れたが、40試合投げさせてもらって、本当にいろんな経験させてもらったシーンだったなと思います」
―FA権については
「今も本当にCS突破して、日本一になるってことだけ考えていたので。今の今ではちょっとあれですけど、本当にそこを取れたってのはうれしいことですし、ここから考えていきたい。まずはオリックスの話を聞きたいと思います」
―オリックスにいろんな思いも
「それはもちろん。もちろんあります。終わったばっかりなので、全然そこを考えてはいない。今からかなと」
―行使するかどうかも含めて
「はい。まだ何も進んでないというか、終わったばっかりなので」
―先発したいなどの希望は
「それは特にはないです。はい。チームでやれって言われたところで、全うしていきたいなっていう気持ちです」