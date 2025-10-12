Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ö³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡¡¥Æ¥Ë¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óOP¡¢½éÀï¤Ï±àÉô
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó½÷»Ò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬12Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥â¥ê¥¿¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤¦¤Ä¤Ü¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ï3ºÐ¤Þ¤Ç°é¤Ã¤¿½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¡¢2019Ç¯¤ËÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥×¥ì¡¼¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¡¢Éü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤ë27ºÐ¤ÎÂçºä¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÁ´¹ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï1·î¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÇÆ¼Ô¤Ç¡¢º£·î8Æü¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¤¿17ºÐ¤Î±àÉôÈ¬ÁÕ¡ÊIMG¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£