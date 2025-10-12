²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬¥í¥ó¥É¥ó»¶ºö¡¡²ñ¾ì¤Î¥Û¡¼¥ë¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê·úÊª¡×
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ê15¡Á19Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬12Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¼þÊÕ¤ò»¶ºö¤·¡Ö¤¹¤´¤¯Î©ÇÉ¤Ê·úÊª¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÁêËÐ¤ò¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÀãÂÌ¤Î²»¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é³¹Ãæ¤òÊâ¤¡¢²ñ¾ì¶á¤¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤â¸«³Ø¤·¤¿¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ë¤âµ¤¤µ¤¯¤Ë±þ¤¸¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ø±é¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¤Ï1871Ç¯³«¾ì¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1991Ç¯¤ÎÂçÁêËÐ¸ø±é¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿¡£