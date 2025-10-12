日本でも人気沸騰中の美女レスラーの誕生日を、相棒となった日本人女子レスラーがサプライズでお祝い。ほっこり動画に世界中のプロレスファンが癒されている。

【映像】「可愛いすぎる」ほっこり誕生日サプライズ動画

先日、日本のX（旧Twitter）で「本当に存在するのか」とバズったのが、世界最大のプロレス興行「WWE」に所属する女子レスラー、リア・リプリー。オーストラリア出身の彼女は170センチの長身に鎧のような肉体をまとい、男子顔負けの豪快なプレースタイルとクールなビジュアルという、まるでマンガの世界のようなスペックで人気を博す“最恐女王”だ。

そんなリアと強力なタッグチームを組んだのが、こちらも世界的人気を誇る日本人女子レスラー、イヨ・スカイ。2人は幾度となく名試合を繰り広げてきた“盟友”だが、その関係に嫉妬した日本人女子レスラーのアスカがちょっかいをかけ始め、抗争に発展。ついに日本時間11日にリアの地元オーストラリアで開催されたプレミアムライブイベント（PLE）「クラウン・ジュエル」で両陣営が激突した。

イヨとリアの“RHIYO”組と、アスカとカイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”の一戦は、激闘の末“RHIYO”が勝利。抜群のコンビネーションで狡猾な実力派日本人タッグを沈め、リアの凱旋ステージは盛大に幕を閉じた。

イベント終了後にWWE公式インスタグラムが公開したのは、同11日に29歳の誕生日を迎えたリアを、イヨがサプライズでお祝いする動画だった。激闘直後と思われるバックステージで2人一緒にケーキを頬張る姿にはすぐさま20万件以上の“いいね”が押される大反響となっている。

「最高に可愛い」とWWE公式も表現するほどの2人のほっこり動画にファンも「2人とも本当におめでとう！」「最高の試合だったよ、マミー！」「RHIYOは今後も存続してほしい」「耐えられない可愛さ」などとコメント。なおこの2組の対戦は同17、18日に開催されるWWE日本公演でも組まれており、今後の展開にも注目だ。

