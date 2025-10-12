◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第２戦 日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）

オリックスが終盤に逆転を許し、今季の全日程を終えた。８回に岩崎がレイエスに右越えへの逆転２点タイムリーを許した。岸田監督は「本当の勝負どころというところでね、みんな強い気持ちでやってくれたんですけどね。結果としては受け止めて、バネにして、糧にしていったもらわないといけない」と受け止めた。

３回３失点だった先発・宮城を降ろし、４回から九里を投入。移籍後初のリリーフ登板となったベテラン右腕は４安打を浴びながらも、４回を無失点と好投を見せた。「いけと言われたところでいくだけ。１イニング、１イニングと思っていた」。炎の豪華リレーで終盤までリードを保ったが、最後に力尽きた。

岸田監督は「向こうのミーティングでもね、宮城のミーティングでしょうし。途中からね、九里がいったらね、ミーティング通りの打線じゃないところに九里を当てられますしね。それだけじゃないんですけど。九里は素晴らしいピッチングしてくれましたしね」とたたえた。

チームは０８、１４年に続いて、日本ハムに敗れてＣＳファーストステージで敗退。２年ぶりの日本シリーズ進出は幻と消えたが、指揮官は前を向いた。「去年の５位から経験値の高い選手たちがね。本当にもう一回巻き返してくれたっていうところがね。チームにとってはね、すごく良かったなって思うところです」とナインをねぎらった。