◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子 第１節 ＮＥＣ川崎 ３（２５―２０、２５―２２、２５―２０）０ ＳＡＧＡ久光（１２日、神奈川・川崎市とどろきアリーナ）

１１日の開幕戦でストレート負けした昨季３位のＳＡＧＡ久光は、同２位のＮＥＣに０―３で敗れ、開幕２連敗を喫した。今季、９年ぶりにチームの指揮を執る中田久美監督は「昨日の悔しさを何とか今日（晴らしたい）という思いで戦ったけど、特に後半戦で自分たちのオフェンスの弱さだったり、つなぎの精度の課題が大きかったなと感じます」。開幕２連敗とつまずき、悔しさをにじませた。

セット後半に失速した。第２セット（Ｓ）は２２―２０と一時リードしたものの、攻撃が相手にブロックされるなど５連続失点でセットを落とした。第３Ｓも中盤までリードしたが、ラリーで粘りきれず。際どい判定で流れをつかみ切れなかった場面もあったが、開幕から２試合でＮＥＣ川崎から１Ｓも取れずに２連敗。指揮官は「ＮＥＣさんとの差はサーブで崩して相手のスパイクを拾った後のトランジション（ラリー中に攻守が切り替わるプレー）の精度には差がある。修正していきたい」と話した。

１９８４年ロサンゼルス五輪で日本を銅メダルに導くセッターとして活躍し、１２年からは久光製薬（現ＳＡＧＡ久光）の監督に就任。前身のＶリーグでは３度の優勝に導くなど、久光の黄金時代を築いた。１６年から女子日本代表監督に就任し、２１年東京五輪では１次リーグ敗退。２１〜２２年シーズンで優勝して以来の頂点へ、今季９年ぶりにチームに戻り再建を託された。

連敗はしたものの、収穫もあった。開幕戦で使った東京五輪代表の籾井あきに替えてこの日はセッターに栄絵里香主将を起用。長丁場の１シーズンでさまざまな選択肢を持つとし、中田監督は「課題ははっきりしたので、修正できるところはしっかり修正して、来週はホームの佐賀で試合なのでしっかり準備したい」。次週は１８日、１９日にホーム開幕戦としてＳＡＧＡアリーナで刈谷との２連戦。今季初勝利をつかみに行く。