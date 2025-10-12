株式会社ファミリーマートは１２日、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト」の一環として開催した「スマイルおむすびプロジェクト おむすび贈呈式」 にて、東京三育小学校サッカー部のこどもたちに自社おむすびと、おむすびアンバサダーである大谷翔平選手からの手紙をサプライズで届けた。

イベントは、スポーツの日の前日に、同サッカー部を対象にサプライズとして実施。今回のプロジェクトに応募した顧問の中村 淳（なかむら じゅん）先生が「今日はある方からメッセージが届いています」と紹介し、大谷選手からのメッセージを代読。手紙には「こんにちは、大谷翔平です。みなさんのところにも、おむすびの差し入れ、届きましたか？ ぼくも学生のとき、おむすびを食べる時間を楽しみに部活動に励んでいました。（一部抜粋）」と書かれ、メッセージを聞いたこどもたちは驚きの表情を見せ、思わず声をあげるなど、驚きと喜びが入りまじった反応を見せた。サッカー部のキャプテンは「大谷選手が、僕たちが頑張れるようにおむすびを差し入れしてくれてすごく嬉しく思います！」とコメントした。