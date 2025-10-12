◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７X―６巨人（１２日・横浜）

ＤｅＮＡが延長１１回に逆転サヨナラ勝ち。巨人に連勝して２年連続第１Ｓ突破を決めた。今季限りで退任する三浦大輔監督は「最後まで、ゲームセットまで全力で戦おうと。誰１人諦めることなく、最後の最後まで全員で戦えた」をたたえた。

初回に先発のアンドレ・ジャクソン投手が５点を失う波乱の幕開けも、直後に佐野恵太外野手の２ランと石上泰輝内野手の３ランですかさず同点に。２回からは石田裕太郎投手が４ニング、平良拳太郎投手が２イニングを無失点と、先発経験もある右腕が好リリーフで勝ち越しを許さなかった。８回には連投の伊勢大夢投手を投入、９回も連投の森原康平投手が無失点で５―５の均衡が続いた。

打線は２回以降は無得点が続き、８回には１死一、三塁の勝ち越し機を逃した。

延長１１回には１点を勝ち越されたが、その裏に２死から石上が二塁への内野安打でヘッドスライディングをみせセーフに。続く林の打席の二盗を成功させ、林の左前打で生還。続く代打・度会は右前打で２死一、三塁とし、最後は蝦名が左翼へサヨナラ打を運んだ。

ＤｅＮＡは１５日から敵地・甲子園で阪神とのＣＳ最終ステージに臨む。