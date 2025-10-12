LGBTQ¤Ø¤ÎÍý²ò¡¢Æ±Àº§¤ÎË¡À°È÷¤ò¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¼Ò²ñ¤Ë¡×¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³¹Æ¬¥Ñ¥ìー¥É
LGBTQ¤Ê¤ÉÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë³¹Æ¬¥Ñ¥ìー¥É¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢LGBTQ¤Ê¤ÉÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»Ø½É»Ô¤ÎÃÄÂÎ¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ýー¥È¸þÆü°ª¡×¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÅö»ö¼Ô¤é¤ª¤è¤½60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤«¤é¼¯»ùÅç»ÔÌò½êÁ°¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½2.6¥¥í¤òÊâ¤¡¢ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä¡¢Æ±Àº§¤òÇ§¤á¤ëË¡À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö¡ÊLGBTQ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡ËÉáÄÌ¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¿È¶á¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×
¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ýー¥È¸þÆü°ª »³ÅÄ¹á¿¥¤µ¤ó¡Ë¡ÖÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤â»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤â³§¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ýー¥È¸þÆü°ª¡×¤Ïº£¸å¤â¡¢LGBTQ¤Ê¤ÉÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
