12Æü¤Ï3Ï¢µÙ¤ÎÃæÆü¡£¼¯»ùÅç¸©¤Î´ÎÉÕÄ®¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬³¤É÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÂçÊª¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö³¤¤«¤éµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¯¡¢¤³¤³³ûÃÓ³¤¤Å¤ê¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤Î¡¢ÂçÊª¤òÁÀ¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10·î¤ÏÎãÇ¯¡¢¥Þ¥À¥¤¤ä¥«¥ó¥Ñ¥Á¤¬Äà¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³¤¿å²¹¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¹â¤¤¤¿¤á¤«¡¢¥¢¥¤¥´¤ä¥¤¥·¥À¥¤¤Ê¤É²Æ¾ì¤Îµû¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê²±ÊÎÉÉôÅç¤«¤é¡Ë¡Ö¡ÊQ.²¿¤¬Äà¤ì¤¿¡©¡Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤ÈÂç¤¤¤¤Î¡×¡Ö¡ÊQ.²¿É¤Äà¤ì¤¿¡©¡Ë5É¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¤«¤é¡Ë¡Ö¥Þ¥À¥¤¤È¤«Äà¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£Äà¤ëµ¤¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
ÂæÉ÷°ì²á¤ÇÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿12Æü¤Î¸©Æâ¡£¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢´ÎÉÕÄ®Á°ÅÄ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï´ÎÉÕÄ®¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç34ÅÙ¡¢¼¯²°»Ô¤Ç33.5ÅÙ¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤¢¤ï¤»¤Æ8ÃÏÅÀ¤Ç10·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
