ÂæÉ÷23¹æ¤ÏÂçÊ¬¸©¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±è´ß¤ä³¤¾å¤Ç¤Ï°ú¤­Â³¤­¡¢¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

ÂæÉ÷23¹æ¤Ï12Æü¸á¸å5»þ¿äÄê¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³¸©Ä¬Ì¨¤ÎÆî¤ª¤è¤½260¥­¥í¤Ë¤¢¤ê¡¢1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½30¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

º´Çì»Ô³÷¹¾¡Ê12Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬º¢¡Ë

µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ë¤Ï12ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤¬ºÇ¤âÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯É÷°è¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î13Æü¡¢¸©Æâ¤ÏÀ²¤ì¤ÎÍ½Êó¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£