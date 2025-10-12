◇セCSファーストステージ第2戦 DeNA7―6巨人（2025年10月12日 横浜）

プロ野球の「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」ファーストステージ（S)は12日、第2戦が横浜で行われ、セ・リーグ2位・DeNAが同3位・巨人を延長戦の末にサヨナラ勝利で下し2年連続のファイナルSに進出した。同点の11回に蝦名達夫外野手（28）が決勝打。リーグ王者の阪神とのファイナルSは15日に甲子園で開幕する。

初回のビハインドを一瞬ではね返した。先発ジャクソンが巨人・佐々木に先頭打者弾を被弾。その後も中山に3ランを許すなど打者一巡11人の猛攻を受けいきなり5点を奪われた。

それでもその裏の攻撃でハマ打線が奮起。1死二塁から佐野が反撃のノロシとなる右越え2ランを放つと、2死一、二塁で石上が左越えに同点の3ラン。試合を振り出しに戻した。

5―5のまま迎えた8回には、振り逃げと相手のミスなどで1死一、三塁のチャンス。前日4安打3打点だった筒香は空振り三振に倒れる。牧の死球で2死満塁としたが山本は遊ゴロに終わり勝ち越し点を奪えなかった。

試合は同点のまま延長戦に入った。11回に1点を勝ち越されたものの、その裏の2死二塁で林が左前に千金の同点適時打。試合を再び振り出しに戻した。さらに2死一、三塁で蝦名が左前に勝ち越し打を放ち、劇的なサヨナラ勝ちでファーストS突破を決めた。