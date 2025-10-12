¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¡¡Ìµ½þ¤Ç¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç12Æü¡¢¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»£±Æ²ñ¤ÏÂçÊ¬¤È·§ËÜ¤òÃæ¿´¤ËÊô»Å³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö2720 Japan O.K. ¥íー¥¿¥êーE¥¯¥é¥Ö¡×¤¬2024Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤ÉÁ´¤ÆÌµ½þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
12Æü¤Ï»öÁ°¤Ë±þÊç¤·¤¿¿Æ»Ò10ÁÈ¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Î¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»²²Ã¼Ô
¡ÖÀ²¤ì»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×
¢¡ÃË¤Î»Ò
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¢¡»²²Ã¼Ô
¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×
»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
