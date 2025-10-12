ÆüËÜÀª¤Ï¶âÃ«Âó¼Â¤Î4°Ì¤¬ºÇ¹â¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÆü
¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê12Æü¡¦¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍCC¡á7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡ËÆüËÜ¤Ç¿·µ¬³«ºÅ¤ÎÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬64¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤Î265¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡¢ÄÌ»»10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï144Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯1900Ëü±ß¡Ë¡£1ÂÇº¹2°Ì¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£ÆüËÜÀª¤Ï¶âÃ«Âó¼Â¤¬62¤Ç¡¢14¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èæ²Å°ìµ®¤¬ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç18°Ì¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤ÈÊÆÂôÏ¡¤¬¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÀîÎË¤Ï6¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç69°Ì¡£¡Ê½Ð¾ì78Áª¼ê¡á¥¢¥Þ1¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹21.3ÅÙ¡¢ËÌÅì¤ÎÉ÷1.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë