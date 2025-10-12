¥½¥¦¥ë¤ÇÆü´Ú¸òÎ®º×¤ê¡¡¹ñ¸òÀµ¾ï²½60Ç¯ÀáÌÜ½Ë¤¦
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÔÌ±¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¹±Îã¤Î¡ÖÆü´Ú¸òÎ®¤ª¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤¬12Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½60Ç¯¤È¸òÎ®¤ª¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ20Ç¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÏÆü´Ú¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀáÌÜ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÎ¾¼ê¤ò·È¤¨¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ø¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æü´Ú¾¯Ç¯¾¯½÷¹ç¾§ÃÄ¤¬³«Ëë¸ø±é¤È¤·¤ÆÎ¾¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½Ë¤¤¤Î²Î¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¤Î¶×¤ÈÄ«Á¯¤ÎÅÁÅý¸¹³Ú´ï¤Î¶¨ÁÕ¤È½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÆü´ÚÍ§¾ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£