【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝平沢祐】米大リーグは１１日、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第５戦が行われ、鈴木と今永が所属するカブス（中地区２位）は１―３でブルワーズ（中１位）に敗れ、２勝３敗で突破はならなかった。

鈴木は二回にソロ本塁打を放った。ブルワーズは１３日から大谷、山本、佐々木のドジャース（西１位）とのリーグ優勝決定シリーズに臨む。

豪快な一発でチーム唯一の得点を挙げたが、勝利には届かなかった。鈴木のメジャー４年目が終わった。

二回、剛速球が持ち味のミジオロウスキーが投じた低めの１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をはじき返すと、打球は右中間フェンスを越えた。ただ、鈴木は「勝たないと意味がない」と一発を喜ぶことなく、六回の得点圏で１本が出なかったことを悔やんだ。

レギュラーシーズンでは、後半に「結構深刻なくらい」調子が落ちた。それでも、終盤に勢いを取り戻し、いずれも自己最多の３２本塁打、１０３打点を記録。ポストシーズンでも８試合で３本塁打と打線を引っ張った。

チーム一丸となって頂点を目指す日々は「すごく楽しかった。また戻ってきたいし、よりワールドシリーズにも興味が出た」。濃い１年だった。（平沢祐）