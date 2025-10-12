10月11日、おおきにアリーナ舞洲。SVリーグ初代女王の大阪マーヴェラスが、ヴィクトリーナ姫路に、セットカウント２−３とファイナルセットの末に敗れている。前日のSVリーグ開幕戦の黒星に続いて、本拠地で連敗スタートになった。

「ホームで開幕戦を迎えて、たくさんの方に見に来ていただきました。会場もプレーしやすい雰囲気でしたし、もちろん勝つつもりだったのですが......連敗は自分たちも予想外というか、何がダメだったのか、まだ整理つかない部分もあります」

マーヴェラスのセッター、塩出仁美はそう言って、試合後の会見で悔しそうな表情を浮かべていた。

なぜ、波乱は起こったのか？



SVリーグ開幕戦でスパイクを決める宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路） photo by Kyodo News



ヴィクトリーナ側から見たほうが、見通せるものがあるかもしれない。

ヴィクトリーナはセットカウント１−３で勝利した前日から、先発を３人入れ替えていた。セッターの大島杏花は、Ｖリーグでのプレー経験しかない27歳の"ルーキー"だった。日本代表の宮部藍梨は、ミドルブロッカーからオポジットに転向しての先発デビューだ。

いわばひとつの"賭け"だったが、これが功を奏した。

「出だしはよくなかったですが、"絶対にあきらめない"という粘り強く勝つバレーができました」

ヴィクトリーナのアヴィタル・セリンジャーHCはそう言う。１セット目は空回りし、17−25で落としたが、２セット目は28−26で競り勝つ。３セット目は23−25と再び奪われるも、４セット目は25−22で奪い返し、ファイナルセットは15−11で逆転した。

「セッターの大島は、このレベルで（長い時間）プレーするのは初めてで、本来の力を出すには馴染む時間を要しました。宮部もオポジットはまだ慣れていないですが、いいトスが上がればすばらしいスパイクを打てます。３時間をフルに戦って、スタミナがあることも証明したし、もっと効果的に活躍できるはずです」

セリンジャーHCが言うように、ふたりは尻上がりに調子を上げた。

大島は１セット目こそタイミングが合っていなかったが、２セット目はカミーラ・ミンガルディを使ってリズムをつかみ、自身もトリッキーなツーアタックを決めた。３セット目からは宮部と波長が合い始め、４セット目はトスワークが波に乗り、ファイナルセットは先行するエースを取った。

【最多得点を挙げた宮部藍梨】

SVリーグのコートで躍動した大島は、記念すべき日をこう振り返っている。

「６月から合流し、今日で４カ月目くらい。仕事をしながらプレーするのとはまた違うハードさですが、バレーにフォーカスできています。チームのみんなのストイックさも見て、新しく入ったなかでも"劣るわけにいかない"って思っていたので、今日は勝つことができてホッとしています。ようやく、SVリーガーの一歩を踏み出せました」

宮部も、オポジットとして輝きを放っている。

３セット目の終盤から、相手セッターの塩出を潰すようなスパイクを入れ、徐々に真価が見えてきた。４セット目からは対空時間の長いジャンプで、高めでセカンドテンポの大島のトスをストレート、クロスに打ち分け、ブロックアウトやプッシュにも成功。無双状態に入った。ファイナルセットはことごとく得点につなげ、両チーム最多の31得点（ブロック３本を含む）だ。

「１、２セット目は、個人的に全然ダメでした」

宮部は言う。

「スパイクが決まっていないし、オポの仕事が最初できていなくて。レフトのカミーラにトスが集まり、負担をかけてしまって反省ですね。後半になってスパイクも決まり、レシーブも上がり"すごいよかった"とは言いたくない（出来）ですが、ある程度のプレーは見せられたし、今後は１セット目から（本来のプレーを）出せればと思います」

ふたりが才能を解き放ったチームは強かった。相乗効果で、他の選手も躍動した。たとえばミドルブロッカーの伊藤麻緒は丹念におとりとなって跳びながら、クイックも次々に決め、マッチポイントのブロックは出色だった。大型外国人選手たちを相手にしても制空権を譲っていない。

「かわいいだけじゃだめですか？」と、会見でアイドルグループのヒット曲にかけた挨拶をして、一躍、人気者になった野中瑠衣は、その印象と逆に実直なプレーをしていた。オポジットだが、リベロ並みのレシーブを披露。リリーフレシーバーのような役もこなし、チームに貢献していた。かわいいだけではない。

「私みたいに飛び抜けた武器がない選手は、ディフェンスからでも、サーブからでも、オールラウンドに挑戦して、と思っています。どんな起用法でも自分の価値を見せ、持ち味を発揮できるように、ベンチにいるときも、できる役割をまっとうすることだけ考えていました」

野中はそう言うが、姫路陣営は健全な共闘精神を共有できていた。

キャプテンである佐々木千紘はこう語っている。

「この試合に臨むにあたって、"私たちはチャレンジャー"という共通認識でした。どうやったら有利に展開できるかを考えて、サーブで崩し、ブロックディフェンス、という作戦がうまくいったと思います」

挑戦者の"賭け"が、波乱のカギだったか。

もちろん、リーグは始まったばかりで、44分の２に過ぎず、果てしない戦いが続く。

マーヴェラスも内容が悪かったわけではない。前日にフル出場したエース、林琴奈を下げた（リリーフサーバーのみ）ことも、少なからず影響していただろう。長丁場の44試合を戦う戦略で、女王のピーキングはずっとあとという設定だろう。長身ミドルブロッカーのサマンサ・フランシスも来日10日足らずで、アジャストするのはこれからだ。

とはいえ、開幕ダッシュの意味も小さくない。

「44試合の流れを決めるので、開幕２勝できたのは良かったです！」

殊勲者、宮部の声は弾んでいた。