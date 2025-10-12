各メーカーの車をまとめて比較検討できる、岡山県内最大級の新車商談会 "カーコロシアム 2025" が、岡山市北区のコンベックス岡山で始まりました。

【写真を見る】岡山県内最大級の新車商談会 ”カーコロシアム2025” 始まる

国産車と輸入車を扱う岡山県内のディーラー16社の新車約160台が集まりました。コンベックス岡山で始まった "カーコロシアム 2025" は、日本（にほん）自動車販売協会連合会岡山県支部が毎年この時期に開いている新車商談会です。各メーカーの人気車を一度に見て、比較することができるとあって、訪れた人たちは各社のブースを回って、お目当ての車に試乗したり販売員からの説明に耳を傾けたりしながら車選びを楽しんでいました。

日本自動車販売協会連合会岡山県支部・中川裕二支部長

「来場されるお客様は比較検討の場としてぜひ車を見ていただいて感じていただいて乗っていただければ車の素晴らしさ比較ができるんじゃないかと思っています」

会場には新車の展示だけでなく、子どもたちが自動車整備を体験できるキッズメカニックのコーナーや、電動の車を運転できる遊園地のコーナーも設けられています。

大人も子どもも楽しめる「カーコロシアム 2025」は、三連休最終日のあす（13日）も午後5時まで開催されています。